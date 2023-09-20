الملك يأمر بتخصيص 120 مليار درهم لإعادة إعمار وتأهيل مناطق الزلزال

2023-09-20 / 17:49
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هبة بريس

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء في القصر الملكي بالرباط، جلسة عمل مخصصة لبرنامج إعادة الإعمار والتطوير الشامل للمناطق المتضررة من زلزال الهوز.

وتأتي جلسة العمل الجديدة هاته امتدادا للتوجيهات التي أعطاها جلالة الملك خلال اجتماعي 9 و14 شتنبر ، والتي وضعت لبنات برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي.

بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

ويضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية :

1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛

2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية،

3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛

4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

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تعليق واحد

  1. قد يتسائل البعض من أين سناني بهده الأموال. العملية بسيطة كل واحد من مليارديرات يساهم بمليار سنتم. والمليونيارات ب500مايون درهم. والمؤسسات الكبرى بمليار درهم والمؤسسات المتوسطة وذات الذخول العالية ب500مايون درهم. وميزانية الدولة ب 10 مليار درهم. بهذه الطريقة سنحصل على الفائض من التكاليف المطلوبة وفي نفس السنة وليس لسنوات. ولن نطلب انذاك من الموظف شيءا.

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