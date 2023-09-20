مغربيان يفوزان بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

هبة بريس

فاز الباحثان المغربيان سعيد يقطين وخليل بن الحاج أمين، بجائزة الكويت في دورتها الـ41 لعام 2022 التي تمنحها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنويا للعلماء العرب ممن حققوا إنجازات بارزة ومساهمات علمية وفكرية متميزة في مسيرتهم البحثية على المستوى العالمي.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن سعيد يقطين فاز بالجائزة في مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب عن موضوع “الأدب والفن في العالم العربي – تخصص علم السرديات” وذلك من بين ( 43 ) مرشحا تقدموا للجائزة.

وأضافت أن الباحث المغربي الذي يعمل أستاذا للتعليم العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط توج بهذه الجائزة تقديرا لأبحاثه في مجال السرديات ونظرية الأدب والنقد الأدبي والتراث السردي العربي الإسلامي والثقافة الشعبية والنص المترابط.

أما خليل بن الحاج أمين الذي يعمل رئيسا لفريق تكنولوجيا البطاريات في مختبر أرجون الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية ، فأوضحت المؤسسة أنه فاز بالجائزة في مجال العلوم التطبيقية المخصصة لموضوع “تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة” والتي تقدم لها ( 30 ) مرشحا ، وذلك تقديرا لأبحاثه في مجال تكنولوجيا البطاريات ومساهمته الرائدة في العلوم التطبيقية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة.

وفي مجال العلوم الطبية الأساسية المخصصة لموضوع “علم الجينات البشرية”، فاز بالجائزة الباحث السعودي الدكتور فوزان سامي الكريع، فيما عادت جائزة العلوم الاقتصادية والاجتماعية عن موضوع “الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية – تخصص الاقتصاد القياسي” للباحث اللبناني الدكتور إيلي تامر الذي يشغل حاليا منصب أستاذ في جامعة هارفارد.

كما تم على صعيد العلوم التخصصية الناشئة عن موضوع “علوم وتكنولوجيا المواد النانوية وتطبيقاتها ” تتويج الباحث التونسي محمد الهادي عمر المطوسي الذي يعمل أستاذا للكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة فلوريدا الأميركية .

وأنشئت جائزة الكويت عام 1979 تماشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في دعم الأبحاث العلمية بمختلف فروعها وتشجيع العلماء والباحثين العرب .

وتمنح الجائزة في خمسة مجالات، أربعة منها سنوية وهي العلوم الأساسية، والعلوم التطبيقية، والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، والفنون والآداب والخامسة تمنح كل سنتين في مجال العلوم التخصصية الناشئة . وتقدم للجائزة هذا العام في مجالاتها الخمسة (154) مرشحا.

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