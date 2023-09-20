اعتقال نجل الرئيس الغابوني المخلوع بتهم فساد

2023-09-20 / 16:29
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هبة بريس - وكالات

أعلن المدعي العام الغابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد.

وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، وفق وكالة “فرانس بريس”، إن الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، “تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت” يوم الثلاثاء.

ويواجهون “مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال”.

وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.

وأعلن الانقلابيون لاحقا أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.

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‫10 تعليقات

  5. علي بونكو من بين الرؤساء الافريقيين الذين كانوا يفسدون في خيرات الشعب الكونغولي..

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