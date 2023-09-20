معالم أزيلال التاريخية لم تلحقها أضرار جسيمة جراء الزلزال

2023-09-20 / 16:18
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هبة بريس

أفاد المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بجهة بني ملال-خنيفرة، محمد شكري بأن المعالم التاريخية لإقليم أزيلال لم تلحقها أضرار جسيمة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمغرب يوم 8 شتنبر الجاري .

وأكد شكري، أنه “لم تلحق أي أضرار جسيمة بالمعالم التاريخية لإقليم أزيلال إثر زلزال الحوز”.

وأبرز أن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي سارعت، بعد وقوع الزلزال، إلى إطلاق عملية تقييم وضعية المعالم التاريخية في الجماعات المتضررة بإقليم أزيلال، مضيفا أنه لم يتم رصد أي أضرار جسيمة باستثناء بعض الأضرار الطفيفة المسجلة ببعض المواقع والآثار.

وأشار إلى أن زلزال الحوز أثر، في المقابل، على مباني محلية عريقة، مؤكدا أن هذه المباني معروفة بخصوصياتها المعمارية التي تعكس هوية وتاريخ الأطلس الكبير الأوسط .

وأوضح شكري أن هذه المباني تتركز بجماعات آيت أمديس، وآيت تمليل، وفطواكة، وآيت بولي، وآيت بوكماز ، وآيت عباس، لافتا إلى أن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي تعمل على جمع البيانات المتعلقة بالمباني المحلية المتضررة بهدف الحفاظ عليها وجعلها رافعة للتنمية المحلية.

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