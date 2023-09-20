هالة صدقي:”ارحمونا من هذه المهرجانات العشوائية”

2023-09-20 / 16:00
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هبة بريس - القسم الفني

حذرت الفنانة هالة صدقي من خطورة استغلال نجوم الفن في مهرجانات التكريم العشوائية التي انتشرت مؤخراً، وبات هدفها الأول الحصول على المكسب المادي من جهات الإعلان والرعاة، على حساب مكانة نجوم الفن ومظهرهم، مشيرة إلى أن بعض هذه المهرجانات تمنح الجوائز استناداً للجان تحكيم “غير معروفة” ولا علاقة لها بالفن.

وعلقت هالة صدقي، التي حصلت على عدة تكريمات مؤخراً عن تجسيدها لشخصية “الملكة صفصف” بمسلسل “جعفر العمدة”،قائلة: “جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي من خلال لجنة تحكيم متخصصة وجائزة الجمهور من خلال استفتاء جماهيري استمر ثلاثة أشهر، ولذلك أنا سعيدة جداً بالجائزتين من مهرجان موركس دور ببيروت”.

وأضافت: انتشرت مؤخراً عدة مهرجانات ومناسبات لتكريم الكثير من النجوم من خلال لجان غير معروفة الهوية وغير متخصصة لمجرد الكسب المادي من خلال الممولين، ولكن ليس لهم علاقة بالفن أو غيره، فأصبحت مهرجانات تجارية، وهناك بعض المهرجانات تكون النتيجة حسب الأهواء والمصالح، وأغلب اللجان لا يشاهدون أغلب الأعمال، فكيف يصدرون حكمهم على زملاء لهم لم يشاهدوا أعمالهم بالكامل؟!

وواصلت هالة صدقي قائلة: “وهناك استفتاء ينشر صوراً لنجومه وأصدقائه وحسب أهوائه، وبالطبع لا ينشر صور بقية الزملاء المرفوضين، وهناك استفتاء ينشر لحفظ ماء الوجه ولإعطائه مصداقيه لمدة يومين أو ثلاثة ويرفعه؛،لأنه ببساطة عارف النتيجة”.

واختتمت هالة صدقي حديثها قائلة: ارحمونا من هذه المهرجانات العشوائية؛ لأنها تؤثر سلباً على كل الزملاء الذين يبذلون الكثير من التعب والجهد ولا يجدون التقدير المستحق، حتى وهم على علم أن أغلب المهرجانات تجارية.”

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