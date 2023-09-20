بلغت قوتها 3.8 درجة.. هزة أرضية في تونس
هبة بريس - وكالات
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على سلـم ريختر.
وقال المعهد الوطني للرصد الجوي، إن الهزة كانت على الساعة 03 و35 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، وقد شعر بها مواطنو الجهة.
وحسب التحاليل الأولية، تم تحديد مركز الرجة بـ35.84 درجة خط عرض و10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.
كما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة وقعت في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل مدينة طبرق الليبية، عند الساعة 03:33 صباح كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
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11 تعليقات
لطفك يا رب
نطلب السلامة للجميع وحسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمدلله على سلامتهم من هذه الفاجعة الطبيعية التي ضربت اليوم تونس.
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والثبات حتى الممات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الارض زلزالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث اخبارها…
الزلازل كارثة طبيعية من عند الله تعالى لا هروب منها نطلب السلامة للجميع بدون استثناء .اللهم لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين.
وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وإذا الأرض مدت ، والقت مافيها وتخلت..)
لقد وصف الله سبحانه وتعالى الزلازل والكوارث الطبيعية في عدد من الآيات القرآنية من خلال الإشارة إلى حركات الارض ونشاطها الجيولوجية من اهتزازات وارتجاجات وما يتبعها من أضرار مادية أو هلاك وتدمير وهذا ما وقع في المغرب عندنا زلزال الحوز ومناطقه.
قال تعالى ( يوم نشق الأرض عنهم سراعا ذالك خشر علينا…) استغفروا ربكم والرجوع إليه حتى لا يفوت الأوان وتصبح على مافعلت نادمين.
اكثروا من الاستغفار والدعاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل) لطفك وسترك بعبادك يآرب ونستغفرك ونتوب إليك واحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
إنها المعاصي والفساد واللهب والسرقة والاغتصاب وووووووو وغيرها من الفواحش والمناكر ما يحل بها من الخسف والزلزال فلنحذر من العذاب نسأل الله الهداية وأن يمن علينا بالتوبة النصوح ..