الإثنين المقبل.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية

2023-09-20 / 13:52
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هبة بريس - وكالات

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وحسب موقع “اليوم السابع”، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستعلن عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق في اختيار رئيسه.

ودعا بنداري، الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وتعهد بأن تكفل الهيئة لراغبي الترشح في الانتخابات حقوقهم متى توافرت فيهم سمات الترشح، حيث يتقدم كل راغب بأوراق ترشحه للهيئة، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات.

وشدد المستشار على أن الهيئة تقف على مساحة واحدة من الجميع بكل حيادية وموضوعية مع أي مرشح يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة.

ولفت إلى أن “الهيئة تابعت محاولات البعض في التشكيك في شفافيتها ونزاهتها ولذا في الفترة المقبلة ستتخذ إجراءات ضد من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي”.

وأكد بنداري أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.
كما ناشدت الهيئة أيضا وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة.

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