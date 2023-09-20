وزيرة الخزانة الأمريكية: “نريد أن نكون عونا للشعب في المغرب”

هبة بريس

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها تثق في قدرة قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين على تعديل اجتماعاتهم السنوية في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر، في المغرب بطريقة مناسبة في ضوء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقاات الوزيرة الأمريكية، ردا على سؤال حول التغييرات التي ينبغي إدخالها على الاجتماعات التي ستعقد بمراكش، “سأترك الأمر لرئيسي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعمل مع الحكومة المغربية والتوصل إلى ما هو مناسب وممكن”.

وأضافت “بالطبع، علينا أن نحترم المآسي التي وقعت في هذا البلد وضرورة أن يتمكن أفراد الطوارئ من رعاية المتضررين من الزلزال”.

ولفتت الوزيرة، أنها كانت ستتفهم الأمر لو تم اتخاذ قرار بعقد الاجتماعات في مكان آخر، وأنها ستدعم أي تغييرات قد يعتبرها الصندوق والبنك والمغرب مناسبة.

وقالت: “هذا ما تريده الحكومة المغربية بقوة. فهي تريد أن تستمر الاجتماعات وتشعر أنها قادرة على القيام بما هو ضروري… نريد أن نكون عونا للشعب في المغرب”. وفق قولها

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