أساء للمغاربة.. نشطاء يدفعون مخرج مصري إلى الإعتذار

2023-09-20 / 12:55
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نجلاء مزيان - هبة بريس

خرج المخرج المصري، عمر هلال باعتذار بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له عقب إساءته للشعب المغربي خلال الندوة الخاصة بفيلمه السينمائي “فوي فوي فوي”.

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يبرز إساءة المخرج المصري للشباب المغاربة المهاجرين بالديار الإيطالية، الأمر الذي جعل الأخير يخرج عن صمته، فضلا عن تقديمه اعتذار لجميع المغاربة.

و في هذا الصدد نشر المخرج المصري تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام جاءت كالتالي:“توضيح واعتذار واجب للجمهور في المغرب الشقيق، بعض الاخوه المغاربه اساؤوا فهمي عندما ذكرت أن الايطاليين يسمون عرب شمال افريقيا الذين دخلوا البلد بهجرة غير شرعيه “ماروكيني !..”.

وأردف قائلا : “للأسف هذه حقيقه مره يعانيها أبناء هذا الشعب العظيم – ولكن ليس فقط هم، بل جميع العرب الذين آل بهم الحال لتقبل أوضاع عمل شاق ومعيشه ضنكه هناك.. المصريين وغيرهم من العرب يعملون في الظلام بأوروبا ، والحياة ليست كما كانوا يتوقعون،الفيلم يحث كل من تراوده نفسه بالتفكير في الهجرة الغير شرعيه، ألا يقدم عليها”.

وواصل المتحدث ذاته قائلا: “وهذا ليس تقليلا من أي انسان يعمل بشرف في أي عمل كان، ولكن ألا يعمله تحت ضغط وخوف من السلطات،صنعت هذا الفيلم أملا في تحسين الحال لابناء وطننا العربي الغاليين، الذين يضحون أحيانا بحياتهم عرض البحر، بحثا عما يعتقدون أنها حياة افضل”.

واختتم قائلا: “اعتذر من كل قلبي اذا كان هذا قد اخذ على أنه تقليل من شأن الشعب المغربي العظيم، من لا يعلم فإن أهلي في الأصل مغاربة، وأعشق هذا البلد ولدي العديد من الصداقات مع المغاربه داخل و خارج المغرب،أكرر أسفي، حقكم عليا بالزاف”.

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