زلزال الحوز.. الـPPS يعبر عن اعتزازه بحجم التعاطف والتضامن الدوليين

2023-09-20 / 12:33
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هبة بريس - الرباط

أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن اعتزازه بحجم التعاطف والتضامن الدوليين مع بلادنا إثر زلزال الحوز، بما يؤكد مكانتها البارزة على الساحة العالمية.

وسجل الحزب استهجانه لبعض المواقف الشاردة والحملات المغرضة التي تتوجه إلى بلادِنا وتماسُكِها الوطني الراسخ، بالاعتماد على تزييف الوقائع وتهويل الأوضاع وتبخيس المجهودات الوطنية المبذولة.

وسيواصلُ حزبُ التقدم والاشتراكية إسهامَهُ الفعَّال، إلى جانب كل الفعاليات الوطنية الغيورة، في التصدي للتهجمات الدنيئة على بلدنا مهما كان مصدرها وكيفما كان شكلها.

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