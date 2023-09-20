تارودانت: مداهمة منزل مخصص للقمار وتوقيف 14 شخصا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بمفوضية أولاد التايمة ، 14 شخص على خلفية مداهمة منزل مخصص ل ” القمار ” بحي شعبي ضواحي المدينة .

وكانت المصالح الأمنية قد توصلت بإخبارية تفيد وجود أشخاص بمنزل للعب ” القمار ” تفاعلت معها بسرعة وتمت مداهمة المنزل بتعليمات النيابة العامة المختصة .

وأضافت ذات المصادر بأن هذه العملية مكنت كذلك من توقيف صاحب المنزل وزوجته بتهمة القمار.

هذا، وقد تم إخضاع صاحب المنزل لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة. في الوقت الذي تم فيه متابعة الآخرين في حالة سراح.

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