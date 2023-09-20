زلزال الحوز.. الملك يبرق العاهل البريطاني: “نشيد ونقدر موقفكم الشهم النبيل”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان إلى صاحب الجلالة تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة على إثر مشاركة فريق بلاده للبحث والإنقاذ الدولي في عمليات النجدة والإغاثة بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” يطيب لي أن أتوجه إليكم وإلى صاحبة الجلالة الملكة كاميلا، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بجزيل شكري وعظيم امتناني لما عبرتم عنه من صادق مشاعر التأثر والتعاطف، إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا”. وأضاف جلالة الملك ” أود أن أعرب لجلالتكم عن بالغ إشادتي وتقديري لموقفكم الشهم النبيل، ولمبادرة حكومة بلدكم التضامنية والإنسانية الكريمة إلى تعبئة فريقها الوطني للبحث والإنقاذ الدولي لمساعدة أصدقائهم المغاربة في عمليات النجدة والإغاثة بالمناطق المنكوبة، حيث أبانوا عن كفاءة عالية ومهنية ناجعة” .

وتابع جلالة الملك “كما لا يفوتني أن أجدد التأكيد لجلالتكم على عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة من علاقات عريقة متميزة تنبني على التعاون الوثيق والتضامن الموصول”.

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