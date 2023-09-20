وفاة شقيق سعيدة شرف
نجلاء مزيان - هبة بريس
أعلنت الفنانة المغربية سعيدة شرف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن وفاة شقيقها عقب إجراءه بأيام قليلة لعملية جراحية دقيقة على مستوى القلب.
و قالت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:”أخي في ذمة الله يا رب صبرنا انا لله و انا اليه راجعون”.
وجدير بالذكر أن شرف ناشدت في وقت سابق متابعيها الدعاء لشقيقها قائلة :”دعواتكم حبايبي خويا الكبير في حالة حرجة، عملية كبرى على مستوى القلب، جيت هاد الصباح لمدينة العيون يارب يشافيه و يعافيه يا الله لا شفاء إلا شفاؤك”.
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يا أختي الكريمة سعيدة شرف هذآ قدر الله مكتوب عليه لا هروب منه ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقة الموت وهذا قدر الله لا هروب منه نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم ارحمه برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.. اللهم ارحمه واغفر له واجعله في جناتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبرك يا أختي الكريمة سعيدة شرف على وفاة اخيك الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقة الموت ولكن يبقى سوى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
الدنيا الفانية لايبقى فيها سوى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وكلنا راحلون يا أختي الكريمة سعيدة شرف هذآ هو حال الدنيا كل ما أقوله لك اللهم الصبر والسلوان لكم وعزاؤنا واحد إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي تغمده الله بواسع رحمته.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.