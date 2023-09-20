زلزال الحوز.. الملك يبعث برقية شكر وامتنان إلى رئيس دولة الإمارات

2023-09-20 / 11:27
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على إثر مشاركة فريق الإنقاذ والإغاثة الإماراتي بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أعرب لسموكم عن خالص عبارات شكري وعظيم عرفاني، لما أبديتموه من صادق مشاعر التعاطف والتضامن الفاعل، لمؤازرة ضحايا الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا”.

وأضاف صاحب الجلالة “أود أن أعبر لسموكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أسمى عبارات التقدير والامتنان لمبادرتكم الإنسانية النبيلة النابعة من نبل شيمكم، ولحرصكم الكريم على تسخير فريق الإنقاذ والإغاثة الإماراتي الذي كان بحق سندا قويا لأشقائه المغاربة، وجسد متانة عرى المحبة الدائمة والأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين” .

وتابع جلالة الملك “ولا يفوتني أن أؤكد لكم اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من عهود المودة والإخاء، وبما يجمع بلدينا من علاقات أخوية متينة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، والتي لا تزيدها الأيام إلا متانة ورسوخا”.

وجدد صاحب الجلالة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بهذه المناسبة، التعبير عن أسمى عبارات العرفان والتقدير لوقوف سموه الدائم إلى جانب بلده الثاني، المملكة المغربية، داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه ويجنبه وبلده الشقيق كل مكروه.

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