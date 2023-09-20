زلزال الحوز.. الملك يبعث برقية شكر وامتنان إلى أمير دولة قطر

2023-09-20 / 10:52
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على إثر مشاركة مجموعة الإنقاذ والإغاثة القطرية الدولية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز. ومما جاء في برقية جلالة الملك “لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي قاطبة، بجزيل شكرنا وعظيم امتناننا على مؤازرتكم الشهمة لنا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز يوم الثامن من شتنبر الجاري”.

وأكد صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، أن “مما يهو ن علينا ويثلج صدرنا في هذا المصاب الجلل هي جذوة التضامن الصادق الذي أحاط بلادنا من دول شقيقة وصديقة، والتي كانت دولة قطر، على المعهود فيها، من بين حامليها بما قدمته، تحت توجيهاتكم السامية، من يد دعم وعون سخية للمملكة المغربية”.

وتابع جلالة الملك “وفي هذا الصدد، أثمن جهود مجموعة الإنقاذ والإغاثة القطرية الدولية التي كانت سندا قويا للفرق المغربية، في صورة عكست خصوصية العلاقات التي تجمع بلدينا وخلدت عهود الإخاء والمحبة والتآزر اللامحدود بين شعبينا”. وجدد صاحب الجلالة لأمير دولة قطر، بهذه المناسبة، التعبير عن أسمى عبارات العرفان والتقدير لوقوف سموه الدائم إلى جانب بلده الثاني، المملكة المغربية، داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه ويجنبه وبلده الشقيق كل مكروه.

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