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الملك يبرق العاهل الإسباني: “نعرب لجلالتكم عن جزيل شكرنا وعظيم تقديرنا لدعمكم”

2023-09-20 / 10:40
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية على إثر مشاركة فريق وحدة الإنقاذ العسكرية الإسبانية في عمليات البحث والإغاثة بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أتقدم إليكم وإلى صاحبة الجلالة الملكة ليتيزيا، بأصدق عبارات الشكر والامتنان لما عبرتم عنه من مشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب المغربي إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا”. وأضاف صاحب الجلالة “وأود في هذا الصدد أن أعرب لجلالتكم ، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، عن جزيل شكرنا وعظيم تقديرنا لدعمكم، مثمنين المشاركة الفعالة لفريق وحدة الإنقاذ العسكرية الإسبانية، في عمليات البحث والإغاثة بالمناطق المنكوبة في انسجام وتلاحم متينين مع الفرق المغربية”.

وقال جلالة الملك بهذه المناسبة ” إن مبادرة بلدكم الأخوية هاته ستظل راسخة في مسار الصداقة وعلاقات التعاون وحسن الجوار المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والإسبانية”.

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