أميمة باعزية توجه رسالة قاسية للمشعودين
نجلاء مزيان - هبة بريس
أثارت الفنانة المغربية الشعبية أميمة باعزية جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشرها تدوينة استنكرت من خلالها لجوء البعض إلى السحر و الشعودة.
وقالت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام ” لا يفلح الساحر من حيث أتى”.
وواصلت قائلة:”تلاقيتو يا وجوه الشر واتقاو الله شوية فنفوسكم وفي الناس، راكم معروفين يا السحارة كل واحد من مدينة “.
وأضافت قائلة:”هاي هاي واخا تكونو من جن الشيطان غادي تكايسو على الضحايا ديالكم، حتى لي ما كانش عندو مع الشعودة زيدوه يولي معاكم في الشرك بالله، الله ياخذ فيكم الحق”.
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10 تعليقات
الشرك بالله من السبع الكبائر والعياذ بالله منها ..
من أتى عرافا او ساحرا فقد كفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة
اللهم اجرنا من الفتن ومن السحر والشعوذة..
نسأل الله السلامة والعافية في الدين و الدنيا والآخرة..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يؤدي المسلمين ..
اللهم عافينا اللهم ابعد عنا كل مكروه .ولا يفلح الساحر حيث أتى..
اللهم انهم قتلونا بشركهم بك فصب على السحرة الكفرة جام غضبك عليهم وأحرقهم في الدنيا بشياطينهم وخدامهم..
اللهم توبة لكل ساحر وساحرة ..
اللهم اعفو عنهم واغفر لهم..
اللهم اهدينا واصلح بناتنا وبنات المسلمين من التبرج والانحلال.