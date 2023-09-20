أميمة باعزية توجه رسالة قاسية للمشعودين

نجلاء مزيان - هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية الشعبية أميمة باعزية جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشرها تدوينة استنكرت من خلالها لجوء البعض إلى السحر و الشعودة.

وقالت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام ” لا يفلح الساحر من حيث أتى”.

وواصلت قائلة:”تلاقيتو يا وجوه الشر واتقاو الله شوية فنفوسكم وفي الناس، راكم معروفين يا السحارة كل واحد من مدينة “.

وأضافت قائلة:”هاي هاي واخا تكونو من جن الشيطان غادي تكايسو على الضحايا ديالكم، حتى لي ما كانش عندو مع الشعودة زيدوه يولي معاكم في الشرك بالله، الله ياخذ فيكم الحق”.

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