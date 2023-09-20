أميمة باعزية توجه رسالة قاسية للمشعودين

2023-09-20 / 09:52
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية الشعبية أميمة باعزية جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشرها تدوينة استنكرت من خلالها لجوء البعض إلى السحر و الشعودة.

وقالت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام ” لا يفلح الساحر من حيث أتى”.

وواصلت قائلة:”تلاقيتو يا وجوه الشر واتقاو الله شوية فنفوسكم وفي الناس، راكم معروفين يا السحارة كل واحد من مدينة “.

وأضافت قائلة:”هاي هاي واخا تكونو من جن الشيطان غادي تكايسو على الضحايا ديالكم، حتى لي ما كانش عندو مع الشعودة زيدوه يولي معاكم في الشرك بالله، الله ياخذ فيكم الحق”.

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‫11 تعليقات

  3. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة
    اللهم اجرنا من الفتن ومن السحر والشعوذة..

  7. اللهم انهم قتلونا بشركهم بك فصب على السحرة الكفرة جام غضبك عليهم وأحرقهم في الدنيا بشياطينهم وخدامهم..

  11. قال تعالى ” لا يفلح الساحر حيث أتى ” صدق الله العظيم …القرآن و الدين لا يتماشيان مع ما انتن عليه لذلك اتقين الله في انفسكن …الله يهدي ما خلق

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