زلزاى الحوز.. الـPPS يثمن أهمية ووجاهة وحجم القرارات الملكية

هبةبريس - الرباط

جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تنويهه بالمجهودات الفعَّالة التي بُذلت، وتُبذَلُ، بتوجيهاتٍ ملكية سامية، من خلال تعبئة كافة مكونات الدولة وإمكانياتها في عمليات المرحلة الاستعجالية الأولى من معركة مواجهة زلزال الحوز بتداعياته المدمِرة، ولا سيما على مستوى الإغاثة، والتكفل الطبي بالجرحى، وإعادة فتح الطرق المتضررة والمسالك وعرة الولوج، والإيواء المؤقت للأسر، وتوزيع المؤن والمساعدات الأساسية، وتقديم الخدمات العمومية، والشروع في استئناف التلاميذ للتحصيل الدراسي.

وثَمَّنَ المكتبُ السياسي للحزب، خلال اجتماعه الأخير، عاليًا أهميةَ ووجاهةَ وحجمَ القراراتِ الملكية القوية المتخذة أثناء اجتماع العمل الثاني الذي ترأسه جلالةُ الملك يوم الخميس 14 شتنبر 2023، والمتعلقة أساساً بإعادة البناء والإعمار، وتأهيل المناطق المتضررة، ومساعدة الأسر المعنية وإيوائها، والتكفل بالأطفال اليتامى.

كما حيّا الحزب، انطلاقَ عملياتِ الإحصاءِ وإجراءِ الخبرةِ التقنية لتقييم وتصنيف الأضرار التي أحدثها الزلزال، بأفق إعادة البناء والإعمار.

وخبر الحزبُ عتطلعه، إلى أن تتواصل المجهوداتُ العمومية، بنفس الوتيرة والنجاعة، فيما يأتي من مراحل لاحقة، خصوصاً باستحضار كوننا على مشارف موسم الشتاء المعروف بصعوباته الكبيرة في المناطق الجبلية من بلادنا.

وإضافةً إلى كل المجهودات المبذولة على مختلف المستويات، وإلى جانب جميع الإمكانيات المرصودة لمعالجة تداعيات الزلزال، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية إلى تفعيل قانون إحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وصندوق التضامن ضدها، لأجل تعزيز مساعدة المناطق المنكوبة وساكنتها في تَحَمُّلِ الأعباء الفادحة لهذه الكارثة الطبيعية.

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