طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-20 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق كل من شمال المنطقة الشرقية، وشرق الريف، والواجهة المتوسطية والأطلس.

وسيلاحظ خلال الليل تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية فوق شرق الساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

كما سيتم تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و13 درجة بمناطق الأطلس والريف، إضافة إلى الهضاب الشرقية، وما بين 21 و29 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، وما بين 14و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، فيما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا أو ستبقى دون تغيير مهم.

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