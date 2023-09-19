مخيم الجيش بأمزميز .. عمل متواصل في خدمة الساكنة المتضررة من الزلزال

هبة بريس

يواصل المخيم الميداني العسكري للقوات المسلحة الملكية التي تم إحداثه بجماعة أمزميز (إقليم الحوز)، من دون انقطاع، عمله الهادف إلى التكفل بالأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة يوم 8 شتنبر الجاري.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المخيم الميداني الذي باشر عمله منذ ال24 ساعة الأولى بعد وقوع الزلزال، والذي يعتبر وحدة إشراف مجهزة ومتفاعلة ومدربة على تدخلات من هذا النوع، 2500 شخص. ويقدم التكفل الشامل ب1500 شخص من الذين تم إيواؤهم، حيث يوفر لهم المواد الأساسية والدعم الطبي والصحي والمواكبة النفسية. كما تم إحداث حضانة لفائدة 80 طفلا تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وخمس سنوات.

ويتعلق الأمر في الواقع بمخيم يوظف الخبرات التي راكمتها القوات المسلحة الملكية طيلة المهمات المماثلة في المغرب وفي الخارج، مع التكيف مع الخصوصيات المجالية والزمانية لهذه الوضعية.

فعلى مستوى المخيم، الذي يضم 250 خيمة تتسع كل منها لما يصل إلى 12 فردا من نفس العائلة، لم يترك أي شيء للصدفة، بدءا من سلسلة التوريد وحتى تقديم الطعام، وفقا لمعايير الصحة والسلامة والنظافة الأكثر صرامة.

ويتم توزيع 18 ألف وجبة يوميا، وذلك بفضل مطابخ ومخابز متنقلة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 35 ألف خبزة، منها 12 ألف خبزة يتم توزيعها يوميا.

ويمكن أن تصل سعة تخزين سلسلة تبريد المنتوجات سريعة التلف إلى 45 طنا، وهو نظام يشرف عليه طبيب متخصص في السلامة الغذائية، وفقا للمعايير الأكثر صرامة في هذا المجال. كما يتم التنسيق مع مختبرات القوات المسلحة الملكية لضمان المواءمة الميكروبيولوجية للمواد الغذائية.

من جهتها، تقوم الوحدة الطبية في هذا المخيم بتقديم العلاجات للأشخاص المرضى وتوجههم، كلما اقتضى الأمر ذلك، إلى المستشفيات الموجودة بالجهة، كما يتم تقديم مساعدة اجتماعية للعائلات التي تم إيواؤها بالمخيم.

وفضلا عن المجهودات اليومية المبذولة من أجل استقبال الساكنة، في أفضل الظروف الممكنة، تم القيام بتخطيط واستشراف يمكنان من تلبية الاحتياجات المتعلقة بالتساقطات المطرية أو بموجات البرد المحتملة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قالت نجاة، وهي من الأشخاص الذين تم إيواؤهم بهذا المخيم إنها تشعر “بالأمان بفضل جهود القوات المسلحة الملكية التي تتكفل بنا”.

وأضافت نجاة “نعرب عن امتناننا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعناية السامية والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للسكان المتضررين”.

وتابعت “نشيد أيضا بجهود القوات المسلحة الملكية التي جعلنا لا نحتاج شيئا في هذا المخيم”.

من جانبه، أوضح علي أنه “من المؤكد أن منطقة أمزميز تأثرت بشكل كبير بالزلزال، لكن بفضل المجهودات المبذولة خاصة من طرف القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية، تمكنا من تجاوز هذه المحنة. لقد عمل الجميع بجد لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية بشكل فعال”.

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