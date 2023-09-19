أسود الفوتصال يفوزون وديا على الدنمارك
هبة بريس _ رياضة
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره الدنماركي بثمانية أهداف لواحد ، في المباراة الودية التي جمعتهما ، مساء اليوم الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة
وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عثمان بومزو (أربعة أهداف)، و سفيان المسرار (ثلاثة أهداف)، وسفيان الشعراوي (هدف واحد) .
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره الأرجنتيني بسبعة أهداف نظيفة في مباراته الودية الأولى ، وتعادل معه في مباراة ثانية بدون أهداف، وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.
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11 تعليقات
ما شاء الله عليهم هنيئا لهم..
اللهم احفظهم أسود الأطلس المرعبون..
فوز مستحق عن جذارة واستحقاق..
مسيرة موفقة لهم ..
المبارة السابقة المنتخب الوطني المغربي للفوتسال خرج بنتيجة 7 /0 للارجنتين..
كل التوفيق والنجاح والسداد لهم ..
المنتخب الوطني للقاعة الأقوى في شمال إفريقيا..
نتيجة مشرفة جدا ..
مدرب في المستوى الكبير ولاعبين في تناسق بينهم..
يستحقون التتويج لأنهم أبطال..
تحية تقدير واحتراما لهم ولمجهوداتهم..