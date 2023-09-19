أسود الفوتصال يفوزون وديا على الدنمارك
هبة بريس _ رياضة
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على نظيره الدنماركي بثمانية أهداف لواحد ، في المباراة الودية التي جمعتهما ، مساء اليوم الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة
وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عثمان بومزو (أربعة أهداف)، و سفيان المسرار (ثلاثة أهداف)، وسفيان الشعراوي (هدف واحد) .
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره الأرجنتيني بسبعة أهداف نظيفة في مباراته الودية الأولى ، وتعادل معه في مباراة ثانية بدون أهداف، وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.
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