قيس سعيد : تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل الصهيونية!!

هبة بريس

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد موجة من الجدل والتهكم على مواقع التواصل بعد ربطه بين اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وإعصار دانيال الذي ضرب أجزاء من أوروبا وشمال إفريقيا وتسبب بكارثة في مدينة درنة الليبية.

وخلال إشرافه، مساء الاثنين على اجتماع ضم رئيس الحكومة وبعض الوزراء، قال سعيد، منتقدا المعارضة “وبعد ذلك يتحدثون عن مأساة أخوتنا الليبيين وإعصار دانيال. ألم يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن سبب اختيار هذه التسمية، وهي لنبي عبري؟”.

وفسر ذلك بقوله “لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم ضرب العقل والتفكير. وهو في حالة غيبوبة فكرية تماما. من إبراهام إلى دانيال. واضحة جدا”، في محاولة للربط بين اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتسمية الإعصار.

وأثار تصريح سعيد جدلا واسعا، حيث اعتبر البعض أن الرئيس “أخطأ” حين حاول “تسييس” كارثة طبيعية، وخاصة أن تسمية الكوارث الطبيعية يتم تحديدها مسبقا من قبل العلماء ولا علاقة لها بالسياسة.

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