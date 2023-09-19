قيس سعيد : تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل الصهيونية!!

2023-09-19 / 21:48
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هبة بريس

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد موجة من الجدل والتهكم على مواقع التواصل بعد ربطه بين اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وإعصار دانيال الذي ضرب أجزاء من أوروبا وشمال إفريقيا وتسبب بكارثة في مدينة درنة الليبية.

وخلال إشرافه، مساء الاثنين على اجتماع ضم رئيس الحكومة وبعض الوزراء، قال سعيد، منتقدا المعارضة “وبعد ذلك يتحدثون عن مأساة أخوتنا الليبيين وإعصار دانيال. ألم يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن سبب اختيار هذه التسمية، وهي لنبي عبري؟”.

وفسر ذلك بقوله “لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم ضرب العقل والتفكير. وهو في حالة غيبوبة فكرية تماما. من إبراهام إلى دانيال. واضحة جدا”، في محاولة للربط بين اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتسمية الإعصار.

وأثار تصريح سعيد جدلا واسعا، حيث اعتبر البعض أن الرئيس “أخطأ” حين حاول “تسييس” كارثة طبيعية، وخاصة أن تسمية الكوارث الطبيعية يتم تحديدها مسبقا من قبل العلماء ولا علاقة لها بالسياسة.

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‫6 تعليقات

  1. ههههه انتظر يا سعيد، لا قدر الله ضرب إعصار اخر تونس، لا قدر الله و نسميه انذاك إعصار “خالد بن الوليد”

  3. انت فقط رؤيس مقاطعة من مقاطعات الجزاءر منحتك فرنسا قرضا يعني سلف فركعت الماسوني ماكرون حتى أجبرته عل الضحك يا قيس سعيد الثورة اتية لا محالة عليك وعلى عصابتك الحاكمة .

  4. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ،هادي قالها رب العالمين ،المضحك هو أننا نحن نطبع معهم و هم يضحكون علينا

  6. خدام من خدام فرنسا مثله مثل كابرانات فرنسا.كلهم يدافعون عن مصالحها خوفا من دخول إسرائيل للمنطقة المغاربية.مايزعج فرنسا.

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