بالفيديو.. حكيمي يتألق بهدف رائع أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي بهدف رائع أمام بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري الأبطال.

ووقع حكيمي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 58 من عمر المواجهة، ليسجل بذلك أولى أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم.

المغربي أشرف حكيمي يسجل هدفاً رائعاً في شباك دورتموند ويرفض الاحتفال من أجل ضحايا الزلزال #دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/pRWQxSpxpG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2