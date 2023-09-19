بمسدس والدها..نجمة تركية تضع حدا لحياتها

هبة بريس _ القسم الفني

انهت الممثلة التركية ميرفي كيالب، حياتها باستخدام مسدس والدها، عن عمر ناهز 36 عاما، حيث قامت بإطلاق الرصاص على رأسها من المسدس ذاته .

وسارعت الشرطة التركية، إلى مكان الحادث، بعد تسجيل عدة بلاغات عقب سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، حيث تم نقل جثمان كيالب إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لإجراء التشريح اللازم.

وجدير بالذكر أن كيالب درست التمثيل بجامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وعملت لفترة بـ مسرح إسطنبول الحكومي لمدة أكثر من عام، ثم من بعدها انتقلت إلى المسارح البديلة.

وبدأت شهرة كيالب بعد مشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها ” مسألة شرف”، و “المحارب”، و “نهاية العالم الصغيرة”، و “أمال وأحلام”، و”ساكريا فيرات.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1