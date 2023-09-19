وجدة .. الحكم على طالب انتقد أستاذة في تدوينة فيسبوكية

2023-09-19 / 21:02
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هبة بريس : وجدة

اصدرت المحكمة الإبتدائية بوجدة، اليوم الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، الحكم فيما يخص قضية الطالب الذي عبر فيه عن رأي الطلبة الذين اختاروه لتمثيلهم بخصوص انتقادهم لامتحان مادة امراض المفاصل والروماتيزم بتدوينة عبر أحد وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تم الحكم عليه بالسجن لشهرين موقوفة التنفيذ مع دفع تعويض قدره درهم واحد رمزي طالبت به الأستاذة المستكية.

وتوبع الطالب المعني في حالة سراح بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” و قد تمت تعيين أول جلسة محاكمة له يوم 18 يوليوز 2023.

وهذا، فقد نظم العشرات من طلبة كلية الطب الصيدلة، خلال شهر يونيو 2023 ببهو الكلية بوجدة، وقفة احتجاجية تضامنية مع طالب زميل لهم، ضد أستاذة بالكلية قامت بمتابعته قضائيا، عقب نشره تدوينة على حسابه الخاص على موقع “فايسبوك” عبر عن رأيه حول موضوع امتحان مادة امراض المفاصل والروماتيزم، اعتبرتها المشتكية تشهيرا.

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