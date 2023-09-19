زلزال الحوز…نقل تلاميذ من تارودانت إلى إحدى الداخليات لمتابعة الدراسة

2023-09-19 / 20:39
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هبة بريس

تمت اليوم الثلاثاء، عملية نقل 630 تلميذا من مؤسسات تعليمية ببعض جماعات إقليم تارودانت المتضررة من الزلزال ، إلى داخلية الثانوية التأهيلية محمد السادس بتالوين، حتى يتمكنوا من مواصلة تحصيلهم الدراسي.

ووصلت صبيحة اليوم، حافلات تنقل تلاميذ وتلميذات جماعتي أساكي وتزكزاوين، إلى الثانوية التأهيلية محمد السادس بجماعة تالوين حيث سيشرف على تأطيرهم أساتذة وأطر تربوية وإدارية، إلى جانب متخصصين في المساعدة الاجتماعية والمواكبة النفسية.

وأوضح المدير الإقليمي للتربية والتكوين بتارودانت، سيدي صيلي، أن مجموعة من المؤسسات التعليمية بإقليم تارودانت تضررت بفعل الزلزال، مما استوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعاطي مع هذا الوضع ومنها نقل التلاميذ حفاظا على السير العادي لتحصيلهم الدراسي.

وأضاف المدير الإقليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نقل التلميذات والتلاميذ إلى ثانوية محمد السادس بتالوين قصد متابعة الدراسة، تم بعد تأهيل فضائها للاستقبال الداخلي للذكور والإناث، وأيضا تأهيل مجموعة من المرافق لاستقبالهم في أفضل الظروف.

يُذكر أن التلاميذ بعدد من الجماعات المتضررة من الزلزال بإقليم تارودانت، عادوا، أمس الإثنين، إلى مقاعد الدراسة بعد فترة توقف بسبب الأضرار التي لحقت بالسكان وعدد من المؤسسات التعليمية جراء زلزال الحوز.

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