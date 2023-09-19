فرنسا.. توقيف صحفية كشفت “تحويل مصر” استخدام مساعدة استخبارية

2023-09-19 / 20:16
2
هبة بريس _ وكالات

أوقفت الصحفية أريان لافريو، التي كانت وراء الكشف في نهاية 2021، عن احتمال أن تكون مصر حولت وجهة استخدام معلومات استخبارية تمدها بها باريس، ووضعت قيد الحبس الاحتياطي، الثلاثاء، في فرنسا، على ما أعلن موقع ديسكلوز الذي نشر مقالها في ذلك الحين.

وكتب الموقع الاستقصائي على منصة “إكس” “عملية تفتيش جارية لمنزل الصحفية في ديسكلوز أريان لافريو. شرطيون من المديرية العامة للأمن الداخلي وضعوا صحفيتنا قيد الحبس الاحتياطي. تعدّ جديد غير مقبول على سرية المصادر”.

وأكد مصدر مطّلع على الملف لوكالة فرانس برس أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات “نظرا لوضعها كصحفية”.

يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس في يوليو 2022، بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر، وكشف هوية عسكريين، عهد به إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، على ما أكد المصدر.

وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي “أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحفية ديسكلوز”.

وأضافت أن “هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير، وأخشى أن تكون انتُهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحفيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام”.

وأعرب عدد من وسائل الإعلام والصحافيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة “أكس”، منددين بـ”عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات”.
.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلغت قوتها 3.8 درجة.. هزة أرضية في تونس

بلغت قوتها 3.8 درجة.. هزة أرضية في تونس

2023-09-20 / 14:39
Photo of الإثنين المقبل.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية

الإثنين المقبل.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية

2023-09-20 / 13:52
Photo of الانتخابات الأمريكية.. تأهل 6 مرشحين عن الحزب الجمهوري للمناظرة الثانية

الانتخابات الأمريكية.. تأهل 6 مرشحين عن الحزب الجمهوري للمناظرة…

2023-09-20 / 10:04
Photo of فرنسا: توقيف طبيب فحص ملف تطعيم ماكرون

فرنسا: توقيف طبيب فحص ملف تطعيم ماكرون

2023-09-20 / 09:36
Photo of قيس سعيد : تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل الصهيونية!!

قيس سعيد : تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل…

2023-09-19 / 21:48
Photo of تقرير صادم: 700 مليون شخص لا يعرفون متى سيأكلون مرة أخرى

تقرير صادم: 700 مليون شخص لا يعرفون متى سيأكلون…

2023-09-19 / 16:31
Photo of دوري أبطال أوروبا.. طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو

دوري أبطال أوروبا.. طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو

2023-09-19 / 14:30
Photo of ماسك يلمح إلى فرض رسوم “طفيفة” على مستخدمي منصة “إكس” 

ماسك يلمح إلى فرض رسوم “طفيفة” على مستخدمي منصة…

2023-09-19 / 10:51
Photo of عودة الاشتباكات المسلحة في السودان و حرق مباني حكومية في العاصمة

عودة الاشتباكات المسلحة في السودان و حرق مباني حكومية…

2023-09-19 / 10:31
Photo of ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق

ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق

2023-09-19 / 09:51

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق