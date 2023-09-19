حوار النظام السياسي الموحد يستدعي النقابات الأكثر تمثيلية في جولة أخرى .

2023-09-19 / 18:45
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اكرام كانون - صحفية متدربة

دعت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة يومه الثلاثاء النقابات الأربع الأكثر تمثيلية ، لحضور جولة اخرى من الحوار القطاعي، الخاص بمرسوم النظام السياسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بناء على مخرجات اتفاق 14يناير من هذا العام .

وحسب ما نشرته الجامعة الحرة للتعليم عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعية، فمن المرتقب أن تتابع الوزارة و النقاباتالأربع الاكثر تمثيلية الحوار القطاعي حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، و ذلك إبتداءً من يوم غد الأربعاء.

كما ترك الإعلان عن النظام السياسي لموظفي وزارة التربية، عددا من الانتقادات من لدن العديد من النقابات التعليمية .

وفي نفس السياق، صرح الأستاذ ربيع الكرعي عضوٍ لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين قائلًا أن التنسيقية “لاتهمها مخرجات حوار 14 يناير ، مشيرًا إلى أنه لا تراجع عن ترسيم الاساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، بعيدًا عن جوهر التسميات و المصطلحات الجهوية التي لا تزيد إلا من حدة الاحتقان بالمنظومة التربوية ”

وللإشارة فإن الكرعي قد عبر عن خالص تعازيه لعائلات شهداء زلزال الحوز ، مؤكدًا أن هذه الواقعة فضحت واقع التعاقد و مايسمى بالتوظيف الجهوي، خصوصا بعد وفاة عدد من الاساتذة المتعاقدين في هذه الفاجعة

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‫5 تعليقات

  3. ما تفعله الوزارة هو تمرير المسكنات والمهدءات والمستعدة لفعل كل شيئ من أجل كبح نضال الشغيلة التعليمية تلميعا لصورته ودفاعا عن مصالحه الشخصية …

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