حوار النظام السياسي الموحد يستدعي النقابات الأكثر تمثيلية في جولة أخرى .
دعت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة يومه الثلاثاء النقابات الأربع الأكثر تمثيلية ، لحضور جولة اخرى من الحوار القطاعي، الخاص بمرسوم النظام السياسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بناء على مخرجات اتفاق 14يناير من هذا العام .
وحسب ما نشرته الجامعة الحرة للتعليم عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعية، فمن المرتقب أن تتابع الوزارة و النقاباتالأربع الاكثر تمثيلية الحوار القطاعي حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، و ذلك إبتداءً من يوم غد الأربعاء.
كما ترك الإعلان عن النظام السياسي لموظفي وزارة التربية، عددا من الانتقادات من لدن العديد من النقابات التعليمية .
وفي نفس السياق، صرح الأستاذ ربيع الكرعي عضوٍ لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين قائلًا أن التنسيقية “لاتهمها مخرجات حوار 14 يناير ، مشيرًا إلى أنه لا تراجع عن ترسيم الاساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، بعيدًا عن جوهر التسميات و المصطلحات الجهوية التي لا تزيد إلا من حدة الاحتقان بالمنظومة التربوية ”
وللإشارة فإن الكرعي قد عبر عن خالص تعازيه لعائلات شهداء زلزال الحوز ، مؤكدًا أن هذه الواقعة فضحت واقع التعاقد و مايسمى بالتوظيف الجهوي، خصوصا بعد وفاة عدد من الاساتذة المتعاقدين في هذه الفاجعة
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