انطلاق بيع تذاكر مباراتي “لبؤات الأطلس” أمام زامبيا

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين اللتين ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية بمنتخب زامبيا يومي الجمعة 22 شتنبر بملعب الأب جيكو بمدينة الدار البيضاء، والثلاثاء 26 شتنبر بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط.

وستنطلق عملية بيع التذاكر ابتداء من يوم الأربعاء 20 شتنبر من الشبابيك المعتمدة أو عبر المنصة الرسمية لبيع التذاكر www.frmftickets.ma، بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة تذاكر المباراتين في المقابلة التي ستجرى بملعب الأب جيكو بمدينة الدار البيضاء، الدرجة الأولى 30 درهم والدرجة الثانية 20.

وبخصوص المقابلة التي ستجرى بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط الدرجة الأولى 30.

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