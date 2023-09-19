“خلاف” بسيط ينتهي بجريمة قتل بالبيضاء
هبة بريس _ البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح المفضي للموت.
وأكد مصدر مطلع أن الجاني واثنين من المساهمين معه أقدموا على تعريض الضحية لاعتداء جسدي بالركل على مستوى الصدر، ما تسبب في وفاته.
وقال ذات المصدر إن الحادث جرى بعدما تبادل المشتبه فيه الرئيسي العنف مع المشتبه فيه الرابع إثر خلاف عرضي بسبب لباس الأخير، قبل أن يعمد إلى إحضار اثنين من المساهمين معه الذين اعتدوا بالضرب على الضحية بسبب اشتباههم في كونه من معارف المشتبه فيه الرابع.
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له..
على الشباب تجنب الخلافات البسيطة التي تؤدي الى مشاكل لا يحمد عقباها ..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا يارب العالمين..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
على الشباب التفكير في بناء المستقبل وليس التفاهات ..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها الجبار من أجل القبض على المجرمين..
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم ارحمه واغفر له..
يجب اعتقال والحكم بالسجن المؤبد عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم..
انتهت قصتهم في السجن والأمر محزن جدا ..
اللهم ارحمه يآرب العالمين..