“خلاف” بسيط ينتهي بجريمة قتل بالبيضاء

هبة بريس _ البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح المفضي للموت.

وأكد مصدر مطلع أن الجاني واثنين من المساهمين معه أقدموا على تعريض الضحية لاعتداء جسدي بالركل على مستوى الصدر، ما تسبب في وفاته.

وقال ذات المصدر إن الحادث جرى بعدما تبادل المشتبه فيه الرئيسي العنف مع المشتبه فيه الرابع إثر خلاف عرضي بسبب لباس الأخير، قبل أن يعمد إلى إحضار اثنين من المساهمين معه الذين اعتدوا بالضرب على الضحية بسبب اشتباههم في كونه من معارف المشتبه فيه الرابع.

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