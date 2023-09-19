ورزازات.. انطلاق عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال

2023-09-19 / 17:44
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هبة بريس

انطلقت، اليوم الثلاثاء بورزازات، عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة من زلزال 8 شتنبر بالإقليم، بحضور ممثلي مختلف المصالح المعنية.

وحسب عمالة الإقليم، فإن هذه العملية الاستعجالية، التي تشرف عليها 16 لجنة محلية مختلطة، تتوخى جرد وإحصاء المباني المتضررة من الزلزال وكذا قاطنيها، وتستهدف أزيد من 400 دوار وقرية ب15 جماعة بالإقليم الأكثر تضررا من هذه الكارثة الطبيعية.

وتأتي عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال اجتماع العمل الذي ترأسه جلالته يوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، والذي خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال.

وعاينت وكالة المغرب العربي للأنباء تنفيذ هذه العملية بدوار تاورة بجماعة أمرزغان (60 كلم عن ورزازات)، حيث قامت لجنة مختلطة تضم ممثلي مصالح عمالة الإقليم والوكالة الحضرية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء والمختبر العمومي للدراسات والتجارب، إلى جانب مهندس معماري ومساح طبوغرافي، وكذا ممثلي السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية، بإحصاء المباني المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

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‫10 تعليقات

  2. رغم كل ما مضى الحمد لله. نتمنى إعادة هيكلة وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال ..

  3. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.الذي أعطى أوامره السامية من أجل تعويض المتضررين ..

  5. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من الشهداء عندك يا رب العالمين واشفي الأحياء منهم..

  7. على وزارة السكنى والتعمير انزال الأوامر والتعليمات الملكية الخاصة بإيواء المتضررين ..

  9. تبارك الله اللهم احفضهم من كل مكروه. ان الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه ..

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