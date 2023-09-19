زلزال الحوز.. الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يساهم بمليوني درهم

ع محياوي _ هبة بريس

عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء اجتماعا طارئا يوم أمس الإثنين 18 شتنبر 2023، برئاسة عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة، على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من بلادنا وخاصة منطقة الحوز، يوم 8 شتنبر، والذي خلف أضرارا بليغة على المستويين البشري والعمراني.

وبهذه المناسبة الأليمة، رفع رئيس المجلس وأعضاؤه وكل مكونات الهيئة تعازيهم الحارة الى جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والى أسر الضحايا والى الشعب المغربي قاطبة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد موتانا بواسع رحمته ويجعلهم مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يعجل بشفاء الجرحى ويرزقهم قوة التحمل والصبر لتجاوز مخلفات هذا المصاب الجلل.

ولأن المصائب والأرزاء هي التي تظهر للعيان معادن الشعوب وقوة التلاحم والتآزر بين القيادة والأمة وبين كل مكونات وفصائل الشعب، يضيف بلاغ الهيئة، فقد هب الشعب المغربي كرجل واحد، تحت القيادة الرشيدة والنيرة لصاحب الجلالة، أدامه الله ذخرا وملاذا للأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، لنجدة المنكوبين ومواساة المكلومين ومدهم بمختلف أشكال المساعدة والعون، مما أثار إعجاب العالم كله وتقديره.

وإذ يعبر مجلس الهيئة عن فخره واعتزازه بهذا الزخم التآزري المنقطع النظير وبالقرارات والاجراءات الحكيمة التي اتخذها جلالة الملك نصره الله للتكفل برعاياه، ضحايا هذه الفاجعة، ورعاية مصالحهم الآنية والآتية وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، ليؤكد انخراطه في الجهد الجماعي من أجل تنفيذ التعليمات الملكية السامية في أقرب الآجال وأفضل الظروف.

وهكذا فقد قرر المجلس، بالإجماع، أن تساهم الهيئة بمبلغ مليوني درهم في الصندوق الخاص الذي أنشأ لهذه الغاية، هذا، بالإضافة الى المساهمات في الصندوق المذكور، من طرف كافة مكونات الهيئة.

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