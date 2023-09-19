زلزال الحوز.. السفير الإماراتي يشيد بـ”العمل الاحترافي” للسلطات المغربية بقيادة الملك

2023-09-19 / 16:12
0
هبة بريس

أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد الظاهري، بـ “العمل الاحترافي” و “الجهود الجبارة” التي بذلتها السلطات المغربية لإغاثة ضحايا زلزال الحوز، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وأكد السفير الإماراتي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن “العمل الذي قامت به المملكة المغربية كان جبارا واحترافيا، وما كان ليتحقق لولا توجيهات الملك محمد السادس”، لافتا إلى أن “المناطق التي ضربها الزلزال جبلية وذات تضاريس وعرة، ولكن رغم ذلك، تمت السيطرة على الوضع بسرعة”.

وفي سياق ذي صلة، أعرب الظاهري عن تأثره العميق ببرقية الشكر والامتنان التي بعث بها الملك محمد السادس إلى قائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأبرز أن جميع أفراد المجموعة الإماراتية للبحث والإنقاذ أعربوا عن ارتياحهم للعمل الذي قاموا به، إلى جانب أشقائهم المغاربة، مشيدا، في هذا الصدد، بالدور الذي اضطلعت به السلطات المغربية لتيسير مهام المجموعة خلال مشاركتها في جهود الإغاثة.

كما أعرب الدبلوماسي عن شكره لكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على متابعتهم الحثيثة لهذه الأحداث، أولا بأول، وإصدار كافة التوجيهات اللازمة لمجموعة البحث والإنقاذ الإماراتية.

من جهة أخرى، توجه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط بـ “خالص العزاء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإلى الحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق وأسر الشهداء” .

وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية شكر وامتنان إلى قائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء علي المطوع، وذلك بمناسبة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه “كان لمشاركة فريقكم الفعالة إلى جانب أشقائكم المغاربة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا، بالغ الأثر وأعمقه في نفسنا ولدى الشعب المغربي قاطبة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدين الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك

المغرب يدين الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك

2023-09-18 / 19:11
Photo of المغاربة مجتمعون على ” اللمة ” وماء العينين : خسائر انتخابات 8 شتنبر جسيمة !!

المغاربة مجتمعون على ” اللمة ” وماء العينين :…

2023-09-18 / 18:57
Photo of أشاد بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات الزلزال.. بايدن يهاتف الملك محمد السادس

أشاد بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات الزلزال.. بايدن يهاتف الملك…

2023-09-18 / 17:34
Photo of زلزال الحوز.. رئيسة الجمعية الوطنية بتنزانيا تثمن مجهودات السلطات

زلزال الحوز.. رئيسة الجمعية الوطنية بتنزانيا تثمن مجهودات السلطات

2023-09-18 / 17:29
Photo of “منح صفة مكفولي الأمة” على طاولة المجلس الحكومي

“منح صفة مكفولي الأمة” على طاولة المجلس الحكومي

2023-09-18 / 15:39
Photo of أخنوش يترأس الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة الإعمار

أخنوش يترأس الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة…

2023-09-18 / 15:04
Photo of دون أن يزور مخيمات تندوف..ديمستورا ينهي جولته للمنطقة قبل تقديم تقريره لمجلس الأمن

دون أن يزور مخيمات تندوف..ديمستورا ينهي جولته للمنطقة قبل…

2023-09-16 / 18:23
Photo of مصدر حكومي: زيارة ماكرون للمغرب “ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة”

مصدر حكومي: زيارة ماكرون للمغرب “ليست مدرجة في جدول…

2023-09-16 / 15:08
Photo of خطاب ماكرون للشعب المغربي يصل البرلمان

خطاب ماكرون للشعب المغربي يصل البرلمان

2023-09-15 / 18:45
Photo of وحدها فرنسا قرأت في بلاغ الداخلية المغربية رفضا لمساعدتها الإنسانية

وحدها فرنسا قرأت في بلاغ الداخلية المغربية رفضا لمساعدتها…

2023-09-15 / 18:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق