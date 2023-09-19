زلزال الحوز.. السفير الإماراتي يشيد بـ”العمل الاحترافي” للسلطات المغربية بقيادة الملك

هبة بريس

أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد الظاهري، بـ “العمل الاحترافي” و “الجهود الجبارة” التي بذلتها السلطات المغربية لإغاثة ضحايا زلزال الحوز، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وأكد السفير الإماراتي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن “العمل الذي قامت به المملكة المغربية كان جبارا واحترافيا، وما كان ليتحقق لولا توجيهات الملك محمد السادس”، لافتا إلى أن “المناطق التي ضربها الزلزال جبلية وذات تضاريس وعرة، ولكن رغم ذلك، تمت السيطرة على الوضع بسرعة”.

وفي سياق ذي صلة، أعرب الظاهري عن تأثره العميق ببرقية الشكر والامتنان التي بعث بها الملك محمد السادس إلى قائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأبرز أن جميع أفراد المجموعة الإماراتية للبحث والإنقاذ أعربوا عن ارتياحهم للعمل الذي قاموا به، إلى جانب أشقائهم المغاربة، مشيدا، في هذا الصدد، بالدور الذي اضطلعت به السلطات المغربية لتيسير مهام المجموعة خلال مشاركتها في جهود الإغاثة.

كما أعرب الدبلوماسي عن شكره لكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على متابعتهم الحثيثة لهذه الأحداث، أولا بأول، وإصدار كافة التوجيهات اللازمة لمجموعة البحث والإنقاذ الإماراتية.

من جهة أخرى، توجه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط بـ “خالص العزاء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإلى الحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق وأسر الشهداء” .

وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية شكر وامتنان إلى قائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء علي المطوع، وذلك بمناسبة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه “كان لمشاركة فريقكم الفعالة إلى جانب أشقائكم المغاربة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا، بالغ الأثر وأعمقه في نفسنا ولدى الشعب المغربي قاطبة”.

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