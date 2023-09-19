تضامنا مع ضحايا الزلزال.. تأجيل المعرض المغاربي للكتاب بوجدة

2023-09-19 / 15:59
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هبة بريس

تم تأجيل الدورة الرابعة للمعرض المغاربي للكتاب “آداب مغاربية”، التي كان من المقرر تنظيمها في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل بوجدة، إلى موعد لاحق، على إثر الزلزال الذي ضرب الحوز.

وكرت وكالة تنمية جهة الشرق ، في بلاغ لها، إنه « على إثر الزلزال الذي ضرب الحوز ومناطق أخرى بالمملكة، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين والخسائر المادية، تتقدم وكالة تنمية جهة الشرق، مديرها العام وموظفيها، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسر الضحايا، راجين من الله العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ».

وأوضحت أنه « نظرا لهذه الفاجعة الطبيعية المؤلمة، التي أبانت عن تضامن وتآزر كافة أطياف الشعب المغربي الوفي، قررت وكالة تنمية الشرق، ومديرو المعرض، تأجيل الدورة الرابعة للمعرض المغاربي للكتاب « آداب مغاربية »، التي كان مقرر تنظيمها بوجدة من 4 إلى 8 أكتوبر 2023 حول موضوع « الكتابة والزمن » ».

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ تنظيم هذه الدورة في وقت لاحق.

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تعليق واحد

  1. أودي غي ديروه..، واتبرعوا بالمداخيل المالية للمساهمة في التخفيف للضحايا ،
    الحياة تستمر مع الأحياء.

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