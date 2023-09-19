تضامنا مع ضحايا الزلزال.. تأجيل المعرض المغاربي للكتاب بوجدة

2023-09-19 / 15:59
0
هبة بريس

تم تأجيل الدورة الرابعة للمعرض المغاربي للكتاب “آداب مغاربية”، التي كان من المقرر تنظيمها في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل بوجدة، إلى موعد لاحق، على إثر الزلزال الذي ضرب الحوز.

وكرت وكالة تنمية جهة الشرق ، في بلاغ لها، إنه « على إثر الزلزال الذي ضرب الحوز ومناطق أخرى بالمملكة، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين والخسائر المادية، تتقدم وكالة تنمية جهة الشرق، مديرها العام وموظفيها، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسر الضحايا، راجين من الله العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ».

وأوضحت أنه « نظرا لهذه الفاجعة الطبيعية المؤلمة، التي أبانت عن تضامن وتآزر كافة أطياف الشعب المغربي الوفي، قررت وكالة تنمية الشرق، ومديرو المعرض، تأجيل الدورة الرابعة للمعرض المغاربي للكتاب « آداب مغاربية »، التي كان مقرر تنظيمها بوجدة من 4 إلى 8 أكتوبر 2023 حول موضوع « الكتابة والزمن » ».

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ تنظيم هذه الدورة في وقت لاحق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الزلزال.. سوق سكورة الأسبوعي بإقليم ورزازات يستأنف نشاطه

بعد الزلزال.. سوق سكورة الأسبوعي بإقليم ورزازات يستأنف نشاطه

2023-09-19 / 14:47
Photo of زلزال الحوز ومبدأ التضامن…لما لا يبقى قائما مع كل ذكرى للفاجعة؟

زلزال الحوز ومبدأ التضامن…لما لا يبقى قائما مع كل…

2023-09-19 / 14:10
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء

نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء

2023-09-19 / 12:33
Photo of البروفيسور بنهيمة لهبة بريس: “زيارة الملك للضحايا رفعت المعنويات”

البروفيسور بنهيمة لهبة بريس: “زيارة الملك للضحايا رفعت المعنويات”

2023-09-19 / 12:18
Photo of زلزال الحوز .. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتبرع بـ10 ملايين درهم

زلزال الحوز .. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تتبرع بـ10…

2023-09-19 / 11:59
Photo of بعد تأجيلها.. تحديد موعد الاختبارات الشفوية لامتحان المحاماة

بعد تأجيلها.. تحديد موعد الاختبارات الشفوية لامتحان المحاماة

2023-09-19 / 11:39
Photo of المحمدية.. إلى متى سيستمر التلاعب بأرواح المواطنين في “قنطرة الموت”؟

المحمدية.. إلى متى سيستمر التلاعب بأرواح المواطنين في “قنطرة…

2023-09-19 / 11:04
Photo of زلزال الحوز: المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بجهود المغرب بقيادة الملك

زلزال الحوز: المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بجهود…

2023-09-19 / 10:03
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-19 / 09:07
Photo of زلزال الحوز .. استئناف الدراسة بالجماعات المتضررة بإقليم ورزازات

زلزال الحوز .. استئناف الدراسة بالجماعات المتضررة بإقليم ورزازات

2023-09-18 / 23:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق