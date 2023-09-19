حتى متم يوليوز.. أزيد من 303 ألف مغربي مسجلون بالضمان الاجتماعي الإسباني

هبة بريس

أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 302 ألفا و934 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 170 ألفا و804، والفنزويليون بـ 145 ألفا و461.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و676 ألفا و528 خلال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 18 ألفا و712 شخصا نشطا.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و799 ألفا و590 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 876 ألفا و938 من بلدان التكتل.

وخلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلون في الضمان الاجتماعي بنسبة 9,8 في المائة، أي 239 ألفا و37 عاملا إضافيا، بحسب المصدر نفسه.

وتبلغ نسبة النساء من إجمالي عدد المنخرطين 44.5 في المائة.

كما تم تسجيل 66 ألفا و117 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و858 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 40 بالمائة.

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