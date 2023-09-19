نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح وبالبرَد مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية (من 20 إلى 30 ملم) مرتقبة بكل من أقاليم جرادة وفكيك وتاوريرت وبولمان، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، إلى غاية العاشرة ليلا.

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