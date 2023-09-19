نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء

2023-09-19 / 12:33
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح وبالبرَد مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية (من 20 إلى 30 ملم) مرتقبة بكل من أقاليم جرادة وفكيك وتاوريرت وبولمان، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، إلى غاية العاشرة ليلا.

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‫10 تعليقات

  1. يجب على رعاة الغنم الحيطة والحذر من صواعق الرعد التي في بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.

  3. هذه الأمطار تبشر بالخير وموسم فلاحي بإذن الله جيد وكذالك سننتهي من مرحلة الجفاف وقلة المياه وتملؤ بها السدود والحمدلله.

  4. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.

  6. إن منافع الأمطار لا تعد ولا تحصى والحمدلله عليها إنها بشارة خير على الفلاحين بصفة خاصة وبصفة عامة على المملكة المغربية.

  7. ستعود بالنفع ملئ الفرشة المائية والسدود والانهار والحمدلله على هذه النعمة العظيمة ..

  8. وجعلنا من الماء كل شيء حي والحمدلله ستسقى الأشجار المثمرة والزيتون وهذا من فضل ربي.

  9. يجب الحيطة والحذر من الانهار وخاصة رعاة الغنم الذين يقطعون الانهار بغنمهم في فترة تساقط الأمطار الغزيرة.

  10. نطلب من الله عزوجل نزول المطر نافعا ولا ضارا والسلامة للجميع ولطفك بعبادك ياأرحم الراحمين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة..

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