البروفيسور بنهيمة لهبة بريس: “زيارة الملك للضحايا رفعت المعنويات”

هبة بريس من مراكش

أكد البروفيسور محمد أمين بنهيمة، المختص في جراحة العظام و المفاصل بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش أن الأمور تحت السيطرة بعد زلزال الحوز بفضل تجند الجميع.

و أوضح البروفيسور بنهيمة في حديث مصور لهبة بريس بأن البداية كان صعبة من خلال توافد عدد كبير من ضحايا الزلزال على مختلف المستشفيات بالمنطقة، غير أن الأطر الطبية و التمريضية تمكنت من احتواء الوضع بتجند مختلف الوحدات.

و أضاف ذات المسؤول الطبي بأن الزيارة الملكية للضحايا بالمستشفى ساهمت في الرفع من معنويات كافة المتداخلين و في مقدمتهم الأطباء الذين بذلوا جهدا مضاعفا منذ بداية الأزمة.

و شدد البروفيسور بنهيمة على أن كافة الأطر الطبية تفانت في خدمتها دون كلل و لا ملل و لا تذمر رغم الضغط الكبير الذي عاشته و بالأخص في الثلاث أيام الأولى و هو ما يؤكد بشكل مطلق أن المغاربة متضامنين و متحدين في السراء والضراء.

تفاصيل أوفى في مقابلة مقتضبة للدكتور البروفيسور محمد أمين بنهيمة مع هبة بريس في هذا المقطع:

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