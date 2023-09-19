البروفيسور بنهيمة لهبة بريس: “زيارة الملك للضحايا رفعت المعنويات”
هبة بريس من مراكش
أكد البروفيسور محمد أمين بنهيمة، المختص في جراحة العظام و المفاصل بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش أن الأمور تحت السيطرة بعد زلزال الحوز بفضل تجند الجميع.
و أوضح البروفيسور بنهيمة في حديث مصور لهبة بريس بأن البداية كان صعبة من خلال توافد عدد كبير من ضحايا الزلزال على مختلف المستشفيات بالمنطقة، غير أن الأطر الطبية و التمريضية تمكنت من احتواء الوضع بتجند مختلف الوحدات.
و أضاف ذات المسؤول الطبي بأن الزيارة الملكية للضحايا بالمستشفى ساهمت في الرفع من معنويات كافة المتداخلين و في مقدمتهم الأطباء الذين بذلوا جهدا مضاعفا منذ بداية الأزمة.
و شدد البروفيسور بنهيمة على أن كافة الأطر الطبية تفانت في خدمتها دون كلل و لا ملل و لا تذمر رغم الضغط الكبير الذي عاشته و بالأخص في الثلاث أيام الأولى و هو ما يؤكد بشكل مطلق أن المغاربة متضامنين و متحدين في السراء والضراء.
تفاصيل أوفى في مقابلة مقتضبة للدكتور البروفيسور محمد أمين بنهيمة مع هبة بريس في هذا المقطع:
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عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لمساندة شعبه ووطنه حفظه الله ورعاه.
بالفعل هذه الزيارة الملكية الميمونة رفعت من معنويات المرضى الذين اصيب بالزلزال ، نسأل الله تعالى ان يحفظه ويرعاه.
اقولها للعالم كله لدينا ملكا وشعبا نفتخر به ونرفع له القبعة احتراما وتقديرا ملك القلوب هو أعظم ملك محبوب لدى شعبه ووطنه حفظه الله ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه ، ملك بمعنى الكلمة.
تشكراتنا للأطر الطبية التي سهرت الليل على متطلبات المرضى المصابين بهذا الجلل الذي أصيب به مناطق الحوز ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم اشفي مرضانا الذين اصيبوا بهذا الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق الحوز بشفائك العاجل واجعل بلدنا بلدا امنا مطمئنا يملؤه الاستقرار والأمان واجعل هذه المصيبة أخر الأحزان يآرب وارحم موتانا و موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يآرب العالمين.
الشفاء العاجل للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين في هذآ المصاب الجلل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي إن لله وإن إليه راجعون.
إنها التفاتة ملكية رفعت من معنويات المرضى المصابون بهذا الجلل وكذالك المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرف الأطر الطبية..
كل الأطر الطبية قامت بواجبها كما ينبغي نرفع القبعة لكل من ساهم من قريب او بعيد واظهروا التكافل والتضامن ملكنا وشعبا نفتخر بهم أمام العالم..
رمز الأمة الإسلامية العربية ملكنا الغالي قام بتفقد المصابين وتبرعه بدمه اطال الله في عمره وشعارنا هو الله الوطن الملك وهذا دليل على ان المغرب بلد واحد تربطه الأخوة والمحبة والعطاء.
عندما تشاهد هذه الصورة وهذا العطف والحنان من طرف ملكنا الغالي يبكي لأنه مشهد تعجز الحروف والكلمات عن التعبير عنها وكل ما أقوله هو حفظ الله ملكنا المحبوب ورعاه ونصره وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يآرب.