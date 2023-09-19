بعد تأجيلها.. تحديد موعد الاختبارات الشفوية لامتحان المحاماة

2023-09-19 / 11:39
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هبة بريس

أعلنت وزارة العدل، عن موعد إجراء الاختبارات الشفوية لامتحان الاهلية لمزاولة المحاماة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها حددت أيام 25 و 26 و 27 شتنبر الجاري، موعدا لإجراء الاختبارات الشفوية لامتحان الاهلية لمزاولة المحاماة، وذلك بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي بمدينة الرباط.

هذا وكانت وزارة العدل قد أجلت الاختبارات الشفوية لامتحان المحاماة بعد زلزال الحوز، وذلك حرصا منها على اتخاذ التدابير الرامية إلى عدم تفويت الفرصة على جميع المرشحات والمرشحين.

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