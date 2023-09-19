زلزال الحوز: المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بجهود المغرب بقيادة الملك

2023-09-19 / 10:03
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هبة بريس

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، الاثنين بنيويورك، بالتدابير التي اتخذها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

وقالت السيدة جيورجييفا، في حديث حصري خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، ” لقد عملت مفوضا انسانيا ومكلفة بالتصدي للأزمات، لمدة خمس سنوات، ووقفت في مناسبات عدة ، على أنه بإمكان الأمة تجاوز التحديات الأكثر مأساوية إذا ما كانت متحدة. وهو الأمر الذي يقوم به المغرب بقيادة جلالة الملك”.

وأضافت رئيسة المؤسسة المالية الدولية أنه “من المهم جدا، أن يتحد البلد في وقت الأزمة”، وأن يظهر حس التضامن.

كما أشادت ، من جهة أخرى، بكرم وسخاء جميع المغاربة الذين أبانوا عن روح تضامنية مشهودة من أجل مساعدة الأشخاص المتضررين من الزلزال.

وأشارت إلى أن هذا التضامن يعكس بشكل جلي كرم وسخاء الشعب المغربي، مؤكدة في هذا الصدد “أعلم جيدا، أنه سيتم استقبالنا بنفس مظاهر الحفاوة والكرم ” بمراكش في أكتوبر المقبل.

وحرصت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على التأكيد على انعقاد الاجتماعات السنوية للصندوق وللبنك العالمي في موعدها المقرر من قبل من 9 إلى 15 أكتوبر بمراكش.

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