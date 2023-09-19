رمى نفسه من الطابق الثالث.. ثلاثيني يضع حدا لحياته
نجلاء مزيان - هبة بريس
أقدم شاب في عقده الثالث، ليلة أمس الإثنين ، على وضع حد لحياته، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث من بناية عائلته الكائنة بمدينة مرتيل.
وحسب مصادر جريدة هبة بريس فإن الشاب ثلاثيني من مواليد 1993، ويعاني من مرض نفسي الأمر الذي كان يجعله يحظى بعناية خاصة من طرف أسرته الصغيرة.
وفور إخطارها، حلت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية والتقنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، في حين جرى نقل جثة الهالك للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
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9 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..
حبذا لو كنا نقوم بزيارة طبيب نفسي مرة كل ستة أشهر..
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه ..
اللهم ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين..
عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
هناك العديد من المرضى النفسانيين يعانون في صمت دون زيارة الطبيب المختص..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..