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رمى نفسه من الطابق الثالث.. ثلاثيني يضع حدا لحياته

2023-09-19 / 09:34
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أقدم شاب في عقده الثالث، ليلة أمس الإثنين ، على وضع حد لحياته، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث من بناية عائلته الكائنة بمدينة مرتيل.

وحسب مصادر جريدة هبة بريس فإن الشاب ثلاثيني من مواليد 1993، ويعاني من مرض نفسي الأمر الذي كان يجعله يحظى بعناية خاصة من طرف أسرته الصغيرة.

وفور إخطارها، حلت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية والتقنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، في حين جرى نقل جثة الهالك للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

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‫9 تعليقات

  7. عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

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