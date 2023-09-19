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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-19 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تهم أمطار محليا رعدية كلا من الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، والريف، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية محلية جنوب البلاد، مع تكون كتل ضبابية محلية خلال الصباح بالمنطقة الشرقية.

كما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مصحوبة بتناثر رمال بجنوب المنطقة الشرقية، والأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمناطق الأطلس والريف، وما بين 22 و 30 درجة بأقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي، وما بين 15 و 23 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا ضئيلا أو ستتغير قليلا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.

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