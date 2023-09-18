سفير مصري ..للمغرب خبرة كبيرة في استضافة الاجتماعات الدولية

2023-09-18 / 23:23
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

أعرب السفير المصري أحمد حجاج خلال تصريحه لجريدة هبة بريس عن إعجابه الكبير بالمغرب وشعبه المضياف وكذا الثقافة المغربية.

واستهل الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية حديثه للموقع بتقديم التعازي للشعب المغربي على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية و خلف خسائر بشرية و مادية.

وقال الأخير في تصريحه، أنه ” بالرغم من الأزمة التي مر منها المغرب إلا أنه يرى من الضروري أن تستضيف المملكة المغربية المنتديين العالميين المتعلقين بصندوق النقد و البنك الدولي، في إشارة منه أن للبلد خبرة كبيرة في استضافة الاجتماعات الدولية، لعل آخرها قمة المناخ التي عرفت مشاركة 20 ألف شخص”

وختم احمد حجاج تصريحه بالقول ” نتمنى النجاح و الازدهار للمغرب و كذا الشفاء لجميع الجرحى و المصابين في زلزال الحوز.”

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