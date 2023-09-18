هوتشلايتنر: إسبانيا “تشرفت” ببرقية شكر وامتنان الملك محمد السادس

هبة بريس _ الرباط

أكد سفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دييز هوتشلايتنر، اليوم الاثنين بالرباط، أن بلاده “تشرفت” ببرقية الشكر والامتنان “الخالصين” التي بعثها الملك محمد السادس إلى قائد فريق وحدة الإنقاذ العسكرية للمملكة الإسبانية، وذلك بعد المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

وقال السفير الإسباني في تصريح للصحافة إن بلاده التي ساهمت، بمعية دول أخرى، في جهود الإنقاذ تحت إشراف السلطات المغربية، معجبة بالعمل الجبار والمهني لفرق الإنقاذ المغربية، وكذا بزخم تضامن الشعب المغربي برمته مع العائلات والقرى المتضررة من الزلزال.

وأشار في هذا الصدد إلى أن اسبانيا أرسلت العديد من الوحدات: وحدة الطوارئ العسكرية، ووحدات الشرطة الوطنية ومن حكومة كاطالونيا وكذا وحدات عمودية غرناطة ومدريد من أجل تقديم المساعدة لنظرائهم المغربة.

وأضاف السفير الإسباني أن بلاده تجدد التعبير عن تضامنها العميق مع المغرب، مشيرا إلى أن بلاده ستظل إلى جانب المملكة ورهن إشارة السلطات المغربية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية شكر وامتنان إلى قائد فريق وحدة الإنقاذ العسكرية للمملكة الإسبانية، المقدم د. خوان سالدانيا، وذلك بعد المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

وأبرز جلالة الملك، في هذه البرقية، أنه “كان لمشاركة فريقكم الفعالة إلى جانب أصدقائكم المغاربة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا، بالغ الأثر وأعمقه في نفسنا ولدى الشعب المغربي قاطبة”.

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