فرنسا.. علامة الصلاة على جبهة شاب تحرمه من ولوج سلك الشرطة

2023-09-18 / 21:04
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هبة بريس _ الرباط

عبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن استغرابه من حرمان مواطن فرنسي شاب من اجتياز امتحان الولوج لسلك الشرطة في بلاده بسبب وجود بقعة على جبهة الشاب اعتبرتها بعض الجهات “علامة” على الممارسة المنتظمة للصلاة “.

وحول الواقعة ؛ أصدر المجلس بلاغا قال فيه أنه مندهش لهكذا سلوك من الجمهورية، مشيرا الى أن البقعة الموجودة على الجبهة أو أي جزء آخر من الجسم ليس بأي حال من الأحوال دليلاً على الممارسة المكثفة والدؤوبة للصلاة.

وتساءل البلاغ أنه حتى لو كانت هناك علامة على ممارسة الدائمة للصلاة، فكيف يمكن أن يكون ذلك علامة على التطرف أو “الانسلاخ من الهوية”؟ فهل يجب أن نعتبر، من الآن فصاعدا، أن المسلم مرادف للتطرف؟.

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