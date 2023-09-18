فريق البحث والإنقاذ البريطاني يعبر عن “تأثره العميق” بالبرقية الملكية

هبة بريس _ الرباط

أكد سفير المملكة المتحدة بالمغرب، سيمون مارتان، اليوم الاثنين بالرباط، أن أعضاء فريق البحث والإنقاذ الدولي للمملكة المتحدة الذي ساهم في جهود البحث وإنقاذ ناجين من زلزال الحوز عبروا عن “تأثرهم العميق” ببرقية الشكر التي بعثها لهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المساهمة.

وقال السيد مارتان في تصريح للصحافة، إنها “التفاتة أثلجت حقا صدور أعضاء فريقنا للإنقاذ، لأنهم يدركون أن هذا الشكر الشخصي من جلالة الملك هو باسم الشعب المغربي على الدعم الذي تمكن الفريق البريطاني من تقديمه في هذه الفترة حيث الحاجة لذلك كبيرة”.

وأضاف أن “هذا شكل مصدر فخر بالنسبة لهم لمؤازرة جهود المغرب في مجال البحث عن ناجين وإنقاذهم بالأقاليم المتضررة”.

وتابع السفير أن رجال الإنقاذ البريطانيين، وخلال قيامهم بمهتهم بالمغرب، “أعجبوا كثيرا بمهنية وصمود وتعاون نظرائهم المغاربة”، وكذا بمستوى التعاون في الميدان مع الفرق المغربية والأجنبية.

ومن جهة أخرى، عبر الدبلوماسي البريطاني عن “تأثره بمرونة” السلطات المغربية في تدبيرها لهذه الكارثة، مبرزا أن المملكة المتحدة حظيت ب”الأفضلية لدعم جهود البحث والإنقاذ التي يقوم بها رجال الإنقاذ المغاربة ببطولة من هذا القبيل”.

وكان جلالة الملك بعث برقية شكر وامتنان إلى المنسق الوطني لفريق البحث والإنقاذ الدولي للمملكة المتحدة، السيد راسيل كودان، وذلك بمناسبة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير.

ودعا جلالة الملك في هذه البرقية المنسق الوطني لفريق البحث والإنقاذ الدولي للمملكة المتحدة إلى أن يبلغ أسمى عبارات شكر جلالته إلى كل أعضاء الفريق، الذين أبانوا عن روح تضامنية عالية في إنقاذ الأرواح والبحث عن الناجين، وتقديم المعونة الإنسانية.

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