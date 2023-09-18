الخارجية الأمريكية..مناخ الأعمال بالجزائر بيروقراطي مرهق

2023-09-18 / 19:42
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هبة بريس _ ع عياش

من جديد…نبهت الخارجية الأمريكية في تقرير لها دولة الجزائر إلى الحواجز التي تعيق مناخ الأعمال.

وقالت الخارجية الجزائرية أن المتعاملون الاقتصاديون يشكون من مجموعة من التحديات، بينها الإجراءات الجمركية المعقدة، والبيروقراطية المرهقة

واشارت أيضا الى صعوبات في التحويلات النقدية، والمنافسة السعرية من المنافسين الدوليين. كما تشكو الشركات الدولية العاملة في الجزائر من أن القوانين واللوائح تتغير باستمرار، مما يزيد من المخاطر التجارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وتشمل العيوب الأخرى التكامل الإقليمي المحدود والقيود المفروضة على الاستيراد، مما يعيق فرص الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية

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